Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı.

SANATÇILAR BİRBİRLERİNE GİRDİ

Sık sık tansiyonun yükseldiği genel kurulda sanatçılar adeta birbirine girdi. Hakan Peker'den Ferhat Göçer'e, Candan Erçetin'den Garo Mafyan'a kadar herkesin sesi yükseldi. Yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre, sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Candan Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.

SÖZLÜ DÜELLOYA GİRDİLER

Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz duellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker'e "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" diyerek tepki gösterdi. Bu duelloda da araya başkan adayı Candan Erçetin girmek zorunda kaldı.

SEZEN AKSU SEÇİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti. Sezen Aksu "Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Yahu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum." diyerek seçimlere tepki gösterdi.

"MUZ CUMHURİYETİ DURUMUNDAYIZ"

Sezen Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi:

"Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

İşte onlar: