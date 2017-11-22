Sezer İnanoğlu: Tehdit içeren mesaj yok

Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle "Sezercik" olarak tanınan, film yapımcısı ve oyuncu Sezer İnanoğlu hakkında üçüncü eşi Zeynep Yılmaz'ı tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Sabah’ın haberine göre, İnanoğlu'na "ölümle tehdit ve hakaret" suçlarından dava açılmıştı. Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez haksızlığa uğradığını anlattı.

Sezer İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz ile Kasım 2015'te evlendiğini, evliliklerinde yaşanan problemler nedeniyle birkaç kez boşanma davası açtıklarını, fakat barışmalarından dolayı bu davalardan feragat ettiğini belirtti.

'YANLIŞ ANLAMIŞ'

Son olarak evliliklerinin sağlıklı yürüyemediğini belirten İnanoğlu, 20 Nisan 2017'de Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtığını, 1 Ağustos 2017'de ise anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.



Yaşanan bu olayların ardından çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü, evliliklerinin bitmesinden dolayı bu tarz haberlerden rahatsız olduğunu dile getirdi. İnanoğlu, "Habere konu olan şikâyetten eski eşim 27 Şubat 2017 günü 'yanlış anlaşılmadan' ibaret olduğu belirtilerek feragat etmiştir. Tehdit içeren hiçbir mesaj da mevcut değildir" dedi.

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