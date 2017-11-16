“Sezercik” ismiyle tanınan Sezer İnanoğlu'na bir şok daha

Hürriyet'in haberine göre; Bu karara rağmen Sezer İnanoğlu’nun telefonla tacizde bulunduğunu iddia eden Yılmaz uzaklaştırma süresinin uzatılmasını istedi. Mahkeme karara aykırı davranan Sezer İnanoğlu’nun 3 gün zorlama hapsine karar verdi. İnanoğlu karara itiraz etti, duruşma ertelendi.

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