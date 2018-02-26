Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam yeni sevgilisiyle birlikte Nişantaşı’ndaydı. HT Magazin'in haberine göre, bir kafede koyu bir sohbete dalan çift, bir ara görüntülendiklerinden habersiz öpüşmeye başladı.

Keyiflerinin yerinde olduğu gözlenen âşıklar, yaklaşık 3 saat baş başa vakit geçirdi.