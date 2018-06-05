İHA'da yer alan habere göre; Sezonun başlamasıyla birlikte 15 liradan alıcı bulan kayısı, sezonun ortasına gelindiğinde 80 kuruşa kadar düştü. Geçen yıl Haziranın ilk haftasında kilosu 2 lira ile 5 lira arasında satılan kayısıdaki fiyat düşüşü üreticiyi şaşırttı.
Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Komisyoncular Başkanı Mehmet Ali Acar, "Birinci kalitedeki ürün kendini koruyor ama ikinci kalitedeki ürün üreticinin emeğini karşılamıyor. Geçen yıla göre bu yıl kayısıdaki kalite son derece iyi. Ben 15 yıldır komisyonculuk yapıyorum, bu seneki kaliteyi hiçbir zaman görmedik. Kalite güzel, fiyat düşük" dedi.
Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde üreticinin durumunun kötü olacağını söyleyen Acar, "İhracatçılar teşvik olmadığı için şikayetçi. Bu konuda devletin kendilerine yardım etmesini istedi. İhracat durdu iç piyasa sıkıntı yaşamaya başladı. Fiyatlar bizim beklentimize cevap vermiyor. Üreticiler bu konuda muzdarip. İlçemizde Türkiye’nin yüzde 80’nine cevap veren 56 bin dekarlık arazide ekili bulunan ve bu yıl tahmin etmiş olduğumuz 150 bin ton kayısı üretimi gerçekleşti. Tabi dış ticarette ihracat olayı herhangi bir teşvik olmadığı için durdu. İhracatçılar teşvik beklemekte çünkü bizim ülkemizden orta doğuya ve Rusya’ya yapılan pazarlamada ihracatta herhangi bir teşvik olmadığı için maliyet artıyor. Taşıma maliyeti artıyor herhangi bir teşvik olmadığından dolayı da ihracatçılar sıkıntı yaşıyor" dedi.
Kayısının ucuzlamasına yağmurların da etkisi olduğunu belirten Acar, "Her gün yağmur yağdığı için kayısıda yarılmalar oldu. Çok aşırı olmasa da bize mazeret oluşturdu. Kilosu 80 kuruşla 1,5 TL arasında satılan kayısı fiyat konusunda yapacağımız bir şey yok çaresiz kaldık" diye konuştu.
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise, fiyatların bir anda 3-4 liradan 80 kuruşa düşmesinden çiftçilerin dertli olduğunu belirterek, "Bize sahip çıkılmıyor 11 milletvekilimiz var. Kayısının ne kadar kıymetli olduğunu duyurmalarını istiyorum. Bizlere çiftçilerimize sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.