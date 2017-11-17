Sezon sonunda serbest kalacak futbolcular

Manchester Cityli Fernandinho, Galatasaray'ı Instagram'dan takip etti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncunun bu hamlesi transfer dedikodularını beraberinde getirdi.
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2
2|75
Süper Lig ekipleri, FFP yüzünden zor günler geçirirken onları rahatlatacak en önemli hamle kadrolarını bonservissiz futbolcularla güçlendirmek...
Biz de sezon sonunda serbest kalacak futbolcuları derledik. Oyuncuların kalitelerini ve Türkiye'ye transfer olma ihtimallerini değerlendirdik.
(Değerlendirme 5 yıldız üzerinden yapılmıştır)
3
3|75
Pepe Reina - Napoli
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
4
4|75
Clement Grenier - Lyon
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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5
5|75
Miguel Veloso - Genoa
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
6
6|75
Charlie Adam - Stoke City
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
7
7|75
Darijo Srna - Shakhtar Donetsk
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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8
8|75
Sergio Canales - Real Sociedad
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
9
9|75
Stephan Lichtsteiner - Juventus
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
10
10|75
Fernando Torres - Atletico Madrid
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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11
11|75
Iker Casillas - Porto
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
12
12|75
Klaas-Jan Huntelaar - Ajax
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
13
13|75
Robinho - Atletico Mineiro
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
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14
14|75
Wellington Nem - Sao Paulo
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
15
15|75
Manuel Fernandes - Lokomotiv Moscow
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
16
16|75
Neven Subotic - Borussia Dortmund
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
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17
17|75
Andreas Pereira - Manchester United
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
18
18|75
Glen Johnson - Stoke City
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
19
19|75
Florentin Pogba - Saint-Etienne
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
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20
20|75
Gabriel Paletta - Milan
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
21
21|75
Balazs Dzsudzsak - Al Wahda
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
22
22|75
Rafinha - Bayern München
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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23
23|75
Davide Santon - Inter
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
24
24|75
Dieumerci Mbokani - Dynamo Kiev
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
25
25|75
Ashley Young - Manchester United
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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26
26|75
Aaron Lennon - Everton
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
27
27|75
Hernanes - Sao Paulo
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
28
28|75
Serdar Taşçı - Spartak Moscow
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
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29
29|75
Diego Reyes - Porto
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
30
30|75
Bryan Ruiz - Sporting Lisbon
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
31
31|75
Franck Ribery - Bayern München
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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32
32|75
Per Mertesacker - Arsenal
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
33
33|75
Andre-Pierre Gignac - Tigres UANL
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
34
34|75
Domenico Criscito - Zenit St. Petersburg
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
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35
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Yaya Toure - Manchester City
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
36
36|75
Zlatan Ibrahimovic - Manchester United
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
37
37|75
Joao Miranda - Inter
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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38
38|75
Bruno Martins Indi - Stoke City
Kalite: **
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
39
39|75
Arjen Robben - Bayern München
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
40
40|75
Demba Ba - Shangai Shenhua
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
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41
41|75
Marouane Fellaini - Manchester United
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
42
42|75
Santi Cazorla - Arsenal
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
43
43|75
Giorgio Chiellini - Juventus
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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44
44|75
Hatem Ben Arfa - Paris Saint-Germain
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
45
45|75
Wesley Sneijder - Nice
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
46
46|75
Ryan Shawcross - Stoke City
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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47
47|75
Vedran Corluka - Lokomotiv Moscow
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
48
48|75
Maximilian Meyer - Schalke 04
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
49
49|75
Quincy Promes - Spartak Moscow
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
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50
50|75
Milan Badelj - Fiorentina
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
51
51|75
Kwadwo Asamoah - Juventus
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ****
52
52|75
Juanfran - Atletico Madrid
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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53
53|75
Bibras Natcho - CSKA Moscow
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
54
54|75
Jack Wilshere - Arsenal
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
55
55|75
Mario Balotelli - Nice
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
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56
56|75
Joao Moutinho - Monaco
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
57
57|75
Bernard - Shakhtar Donetsk
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
58
58|75
Oliver Torres - Porto
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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59
59|75
Carlos Vela - Real Sociedad
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
60
60|75
Yohan Cabaye - Crystal Palace
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
61
61|75
Roman Eremenko - CSKA Moscow
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: *****
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62
62|75
Faouzi Ghoulam - Napoli
Kalite: ***
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
63
63|75
Fernandinho - Manchester City
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: ***
64
64|75
Luke Shaw - Manchester United
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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65
65|75
Emre Can - Liverpool
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
66
66|75
Daley Blind - Manchester United
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
67
67|75
Leon Goretzka - Schalke 04
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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68
68|75
Ross Barkley - Everton
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
69
69|75
Ander Herrera - Manchester United
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
70
70|75
Juan Mata - Manchester United
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
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71
71|75
Jose Gimenez - Atletico Madrid
Kalite: ****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
72
72|75
Stefan de Vrij - Lazio
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: **
73
73|75
Mesut Özil - Arsenal
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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74
74|75
Alexis Sanchez - Arsenal
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
75
75|75
Lionel Messi - Barcelona
Kalite: *****
Türkiye'ye gelme ihtimali: *
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