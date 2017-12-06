SGK 4B nedir? 4B kadro statüsü kimleri kapsar?

SGK 4A, 4B ve 4C Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron işçilerin kadroya alınacağını ve mevsimlik işçilerin 4C'den 4B'ye geçirileceğini açıklaması üzerine merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. 4/C statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4/B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz" sözleriyle açıkladığı değişiklik nasıl yapılacak? SGK 4B nedir? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
4B NEDİR?
4B grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
HİÇ HİZMETİ OLMAYAN 4/B'Lİ YILLIK İZİN ALABİLİR Mİ?
Madde metnine göre 4/B'li olarak ilk defa atanan ve daha önce hiç kamu hizmeti bulunmayan bir kişi ancak bir yıl çalıştıktan sonra yıllık izin haketmektedir. Atanan kişi, ilk yıl, yıllık izin kullanamayacaktır.
SGK 4B HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?
E-Devlet' e giriş yaparak bu hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca geçmişe dönük bilgilerinizi 4B Hizmet Dökümü sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Sisteme yeni gelen bir özellikle 4B Özet Hizmet Dökümü ile daha güncel bilgilerinize ulaşırken 4B Detaylı Hizmet Dökümü ile geçmiş dönemdeki bilgilerinize ulaşabileceksiniz.
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