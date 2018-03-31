İstanbul'da Sosyal Güvenlik Kurumunda denetmenlik yapan 33 yaşındaki E.C.Y. 2 bin euro rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden SGK denetmeni E.C.Y., imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu belirtti. 2 bin euro karşılığında ceza kesmeyeceğini ve bu parayı her ay vermeleri karşılığında iş yerinde danışmanlık hizmeti verebileceğini söyledi.

PARALARI ALIP ÇIKINCA YAKALANDI

Bunun üzerine durumu kabul etmiş gibi yapan iş yeri sahibi, "anlaştık" dedi. İş yeri sahibi daha sonra durumu polise bildirdi. E.C.Y., 13 Şubat 2018 günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktıktan sonra polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER