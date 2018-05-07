SGK prim hesaplamasının doğru yapılması emekliliğiniz için hayati önem taşır. Çünkü belirlenen prim ödeme süresini doldurmadığınız sürece emekliliğe hak kazanamazsınız. SGK prim sorgulamasını internet ortamında yapabilir ya da bağlı olduğunuz SGK şubesinden prim gün sayınızla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

SGK PRİM SORGULAMA

E Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü görüntüleyerek detaylı ya da toplam ödenmiş prim durumunuzu öğrenebilirsiniz. TC. kimlik numaranız ve şifreniz ile girdiğiniz E Devlet Kapısı'nda hizmet dökümü sayfasını bulmalısınız. 4A hizmet dökümü sayfasını bulup tıkladığınızda başlangıç tarihinden günümüze kadar olan sigortalılık sürenizi görürsünüz.

"NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?" SORGULAMASI

Emeklilik için ne kadar prim ödemeniz kaldığını SGK'nın resmi sayfası E-SGK'dan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfada 4A, 4B, 4C ayrımı yaparak en doğru sonuca ulaşırsınız.

Ayrıca yine SGK'nın sayfası olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı adresine tıklayıp, açılan sayfaya kişisel bilgilerinizi, işe başlama tarihinizi, SSK prim ödeme gün sayınızı, diğer sandıklara ait gün sayınızı, biliyorsanız 600 günü doldurduğunuz tarihi yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

3600 gün ya da 5400 gün üzerinden emekli olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki yaş şartını da yerine getiriyor olamanız gerekmekte. Yaş şartı da kadın ve erkeğe göre farklılık gösterir. Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek prim sürenizi, kaç yıl üzerinden emekli olabileceğinizi ve ne kadar zaman daha prim ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.