SGK çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için iş göremezlik ödeneği ödemektedir. SGK burada çalışanın 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırıp yatırmadığına bakar. Çalışan bu şarta uygunsa ve raporu da onaylanırsa SGK ödemeyi PTT üzerinden yapar.
İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
Sigortalı çalışanların belirli bir hastalıktan dolayı çalışmayacak durumda olması, gebelik durumu ve iş kazası geçirmesi durumunda uzman doktor onaylı rapor alması neticesinde çalışan kişi raporlu olduğu gün sayısı boyunca maaşını işyeri yerine SGK'dan alır. SGK tarafından yapılan bu ödemeye iş görememezlik ödemesi denir. Ancak unutulmamalıdır ki 2 günlük raporlarda iş yeri maaşta herhangi bir kesinti yapmaz. SGK'da iş göremezlik ödeneği ödemez. İş göremezlik ödeneği raporun 3. gününden itibaren ödenir.
RAPOR PARASI ALACAKSANIZ DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
- Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz. Böylece e rapor sistemi için tanınan 5 günlük süreyi aşmamış olursunuz.
- Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK'ya bildirimde bulunmanız sizin faydanıza olacaktır. Hastaneler yakındaki herhangi bir SGK şubesine bildirim yapılabilir.
- SGK raporunuzu inceledikten sonra onay vermelidir. Onay gelir gelmez PTT'ye ödemenizi yapar. Size de SMS ile bilgilendirme yapılır.
RAPOR PARASI ALMANIN ŞARTLARI
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda şartlar açıkca şu şekilde anlatılmıştır;
" a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.
c) Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
d) Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir."
RAPOR PARASI NE KADAR? İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA
3 aylık brüt geliriniz ve son 3 aylık prim gününüz ayrı ayrı toplanır. Daha sonra 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Burada raporun ilk 2 günün çıkarıldığını unutmayın. 2 gün nedeniyle iş veren zaten kesinti yapmayacaktır.
İŞ KAZALARINDA İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin istisnası ise iş kazası olması durumudur. İş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günü öder. Ayrıca iş kazası geçirmiş bir kişinin sağlık aktivasyonunun yapılması için 30 gün prim yatırma şartı aranmaz.
4A VE 4B İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile E Devlet Kapısı üzerinden de alacağınız rapor parası ile ilgili güncel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sekmesine tıklayarak sisteme kayıtlı işgöremezlik ödeme bilginizi görüntüleyebilirsiniz.
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