Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) yaptığı açıklamada, 2017 Kasım ayı ile ertelenen 2017 Şubat ayı sigorta primlerinin ödeneceği tarihi belirtti. Peki SGK sigorta primleri ne zaman ödenecek?

SGK SİGORTA PRİMLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından yapılan açıklamada "Ayın 1'i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir." ifadelerine yer verildi.

Gelen talepler üzerine yapılan değerlendirmeyle ayın biri ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin daha önceden olduğu gibi takip eden ayın sonunda ödenmesine ilişkin düzenlemenin yönetim kuruluna sunulduğu bildirilen açıklamada, "Buna göre, ayın biri ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini 2 Ocak 2018 tarihi sonuna kadar (31 Aralık 2017 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) ödemeleri mümkün olacaktır." ifadesine yer verildi.

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