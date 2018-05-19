Shaanxi Chanba - Guangzhou maçı istatistikleri

Shaanxi Chanba ve Guangzhou, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:30. Shaanxi Chanba 12 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Guangzhou 18 puanda ve 5. sırada. Shaanxi Chanba son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Guangzhou, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 349. İddaa'da Shaanxi Chanba kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Guangzhou kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Shaanxi Chanba son hafta oynanan Guangzhou maçında 2-3 yenildi.

Guangzhou, Shaanxi Chanba karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Shaanxi Chanba, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Guangzhou ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guangzhou, 5 gol atarken 7 gol yedi.