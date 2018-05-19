Shaanxi Chanba - Guangzhou maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shaanxi Chanba, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:30. Maç öncesi Shaanxi Chanba 12 puanla 11. sırada, Guangzhou 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Guangzhou, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 349. İddaa'da Shaanxi Chanba kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Guangzhou kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Shaanxi Chanba önceki hafta Guangzhou mücadelesinde 2-3 yenildi.

Guangzhou ise Shaanxi Chanba karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Guangzhou ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guangzhou, 5 gol atarken 7 gol yedi.