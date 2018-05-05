Shaanxi Chanba - Shandong Luneng maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shaanxi Chanba ile Shandong Luneng, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:30. Shaanxi Chanba 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shandong Luneng 18 puanda ve 2. sırada. Shaanxi Chanba son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shandong Luneng, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 428 kodlu maçı oynayanlar; Shaanxi Chanba galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Shandong Luneng galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Shaanxi Chanba son haftadaki Guangzhou müsabasında 2-3 yenildi.

Shandong Luneng, Shanghai East Asia karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Shaanxi Chanba, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.