Shaanxi Chanba - Tianjin Teda maçı istatistikleri

Shaanxi Chanba ve Tianjin Teda, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:30. Shaanxi Chanba 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Tianjin Teda 9 puanda ve 8. sırada. Shaanxi Chanba son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tianjin Teda son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 237. İddaa'da Shaanxi Chanba kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Tianjin Teda kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shaanxi Chanba son hafta oynanan Shanghai East Asia maçında 2-0 kazandı.

Tianjin Teda ise Jiangsu Shuntian maçında 1-0 kazandı.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Tianjin Teda, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tianjin Teda 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.