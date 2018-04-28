Shaanxi Chanba - Tianjin Teda maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shaanxi Chanba ile Tianjin Teda, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:30. Shaanxi Chanba 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Tianjin Teda 9 puanda ve 8. sırada. Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tianjin Teda, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 237 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shaanxi Chanba kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Tianjin Teda sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Shaanxi Chanba son haftadaki Shanghai East Asia müsabasında 2-0 kazandı.

Tianjin Teda ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Tianjin Teda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tianjin Teda, 3 gol atarken 5 gol yedi.