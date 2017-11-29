Shakhtar Donetsk otobüsünü durduran holiganlar, futbolcuları tehdit etti

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in merkezi yönetimden tek taraflı olarak ayrılmasının ardından maçlarını önce Lviv, daha sonra da Harkov kentinde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk takımının oyuncuları, aşırı milliyetçi taraftar gruplarının baskısına maruz kaldı.
Aralarında Kharkiv City Patriots ve The Club gibi taraftar gruplarının da yer aldığı Ulusal Kolordu adlı milliyetçi grubun üyeleri, Harkov'da Metalist Stadı'nın önünde Shakhtar Donetsk otobüsünü durdurarak, futbolcuları tehdit etti.
Ülkenin doğusunda yürütülen "terörle mücadele operasyonu"na kayıtsız kalmakla suçladıkları futbolculara sert konuşma yapan milliyetçi holiganlar, futbolcuların bugünkü kupa maçına askerlere destek tişörtüyle çıkmamaları halinde, takımın "Donetsk'e dönmek zorunda kalacağı" tehdidinde bulundular.
Bunun üzerine Shakhtar Donetsk oyuncularından Taras Stepanenko, takımın istenilen tişörtleri giyeceği yönünde söz verdi. Andriy Pyatov ise, futbolcuların Ukraynalı askerlere yardım ettiklerini, ancak bunu kamuoyundan gizli tuttuklarını söyledi.
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