UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Roma, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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6. dakikada Shakhtar Donetsk ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, altıpas üzerinden kaleye şutunu çekti, kaleci Andriy Pyatov gole izin vermedi.

41. dakikada Cengiz Ünder sahneye çıktı. Edin Dzeko'dan aldığı pasla Shakhtar ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız sağ çaprazdan vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

48. dakikada Roma ceza sahası içinde topla buluşan Facundo Ferreyra, sol çaprazdan topu kaleye gönderdi, ancak kaleci Alisson Becker gole izin vermedi.

Ev sahibi Shakhtar 52. dakikada skoru 1-1 yaptı. Rakitskyi'nin pasıyla Roma ceza sahası içine giren Ferreyra, topu ağlara gönderdi.

Shakhtar Donetsk, 71. dakikada 2-1 öne geçti. Fred, kullandığı serbest vuruştan topu ağlarla buluşturdu.

Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 71 dakika sahada kalırken milli yıldız yerini Patrik Schick'e bıraktı.