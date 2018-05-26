Shakhtyer Soligorsk - Gomel maçı heyecanı

Shakhtyer Soligorsk ve Gomel, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Shakhtyer Soligorsk 12 puanla 6. sırada, Gomel 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gomel, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 266. İddaa'da Shakhtyer Soligorsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gomel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtyer Soligorsk son haftadaki Neman Grodno müsabasında 3-1 yenildi.

Gomel ise Dinamo Brest karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Shakhtyer Soligorsk, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.