Shakhtyer Soligorsk - Isloch Minsk maçı heyecanı

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shakhtyer Soligorsk, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 6 puanlı Shakhtyer Soligorsk 10. sırada bulunuyor, Isloch Minsk 7 puana sahip ve 8. sırada. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Isloch Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 418 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shakhtyer Soligorsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Isloch Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shakhtyer Soligorsk son hafta oynanan Neman Grodno maçında 3-1 yenildi.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shakhtyer Soligorsk, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Isloch Minsk, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Isloch Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.