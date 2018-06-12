Shakhtyer Soligorsk - Torpedo Zhodino maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig maçında Shakhtyer Soligorsk ile Torpedo Zhodino, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Shakhtyer Soligorsk 18 puanla 5. sırada, Torpedo Zhodino 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Shakhtyer Soligorsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Torpedo Zhodino kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtyer Soligorsk son haftadaki Neman Grodno müsabasında 3-1 yenildi.

Torpedo Zhodino, Slavia Mozyr karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Torpedo Zhodino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torpedo Zhodino, 2 gol atarken 6 gol yedi.