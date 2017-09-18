Shakira ile Gerard Piqué ayrıldı mı?

HT Gazete'de yer alan habere göre, İspanyol medyasında yer alan haberlerin nedeni ise Piqué’nin, ünlü şarkıcının yeni şarkısını hesaplarından paylaşmaması ve Barcelona’da attığı her golden sonra gelenek haline getirdiği Shakira’ya yönelik hareketi son maçta yapmaması.

Çiftin 2 çocukları bulunuyor.

Gerard Pique

Shakira