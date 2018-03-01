İspanyol El Periodico Gazetesi’nin haberine göre, Shakira İspanyol vergi idaresine 2011’den beri borçlu olduğu 32 milyon doları nihayet ödedi. Vergi borçlarının zamanında ödenmemesi yüzünden borca ekstra faiz de uygulandı. Çiftin 2 erkek çocuğu var.

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