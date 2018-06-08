Shamrock - Bray Wanderers karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shamrock, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Bray Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Shamrock 27 puanla 6. sırada, Bray Wanderers 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Shamrock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bray Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shamrock kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Bray Wanderers sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Shamrock son haftadaki Bray Wanderers müsabasında 6-0 kazandı.

Bray Wanderers ise Shamrock maçında 6-0 yenildi.

Shamrock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shamrock, kendi sahasında 25 gol attı, 10 gol yedi.

Bray Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bray Wanderers 3 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.