Shamrock - Cork City maç önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shamrock, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Cork City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Shamrock 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Cork City 31 puanda ve 1. sırada. Shamrock son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cork City, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 675 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shamrock kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cork City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shamrock son haftadaki Limerick müsabasında 2-1 kazandı.

Cork City ise Bray Wanderers karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Shamrock, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 4 gol yedi.

Cork City, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cork City 15 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.