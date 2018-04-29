Shamrock - Cork City maç önü

İrlanda Premier Lig maçında Shamrock ile Cork City, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Shamrock 18 puanla 5. sırada, Cork City 31 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shamrock, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cork City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 675. İddaa'da Shamrock kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Cork City kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shamrock son hafta oynanan Limerick maçında 2-1 kazandı.

Cork City, Bray Wanderers karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Shamrock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shamrock, kendi sahasında 16 gol attı, 4 gol yedi.

Cork City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cork City, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.