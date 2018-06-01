Shamrock - Dundalk düellosu

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shamrock, 01 Haziran 2018 Cuma günü Dundalk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Shamrock 27 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Dundalk 46 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Shamrock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 174 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shamrock kazanırsa 3.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shamrock son hafta oynanan Bray Wanderers maçında 6-0 kazandı.

Dundalk ise Limerick maçında 8-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shamrock, 23 gol attı ve 5 gol yedi.

Dundalk, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundalk 14 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.