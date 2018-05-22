Shamrock - St Patrick`s Ath maçı heyecanı

Shamrock ve St Patrick`s Ath, 22 Mayıs 2018 Salı günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 23 puanlı Shamrock 6. sırada bulunuyor, St Patrick`s Ath 30 puana sahip ve 5. sırada. Shamrock son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Patrick`s Ath son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 425 kodlu maçı oynayanlar; Shamrock galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, St Patrick`s Ath galibiyet oranı 2.80. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shamrock son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 0-0 berabere kaldı.

St Patrick`s Ath ise Derry City maçında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shamrock, 20 gol attı ve 5 gol yedi.

St Patrick`s Ath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. St Patrick`s Ath, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.