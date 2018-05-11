Shamrock - Waterford United maç önü

Shamrock ve Waterford United, 11 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 21 puanlı Shamrock 5. sırada bulunuyor, Waterford United 31 puana sahip ve 3. sırada. Shamrock son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Waterford United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 153. İddaa'da Shamrock kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Waterford United kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Shamrock son haftadaki Waterford United müsabasında 8-1 kazandı.

Waterford United ise Shamrock maçında 8-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shamrock, 19 gol attı ve 4 gol yedi.

Waterford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Waterford United, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.