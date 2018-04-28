Shandong Luneng - Henan Jianye maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shandong Luneng ile Henan Jianye, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shandong Luneng 15 puanla 2. sırada, Henan Jianye 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Henan Jianye son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 455 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shandong Luneng kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Shandong Luneng son haftadaki Hebei Zhongji müsabasında 5-4 kazandı.

Henan Jianye ise Tianjin Teda karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Henan Jianye, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Henan Jianye 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.