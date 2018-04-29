Shandong Luneng - Henan Jianye maçı öncesi rakamlar

Shandong Luneng ve Henan Jianye, 29 Nisan 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Shandong Luneng 15 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Henan Jianye 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 455 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shandong Luneng kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Shandong Luneng son haftadaki Hebei Zhongji müsabasında 5-4 kazandı.

Henan Jianye ise Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Henan Jianye, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Henan Jianye, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.