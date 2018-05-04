Shanghai East Asia - Beijing Guoan karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shanghai East Asia ile Beijing Guoan, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. 19 puanlı Shanghai East Asia 1. sırada bulunuyor, Beijing Guoan 15 puana sahip ve 4. sırada. Shanghai East Asia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai East Asia galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Beijing Guoan galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Shanghai East Asia önceki hafta Jiangsu Shuntian mücadelesinde 2-3 yenildi.

Beijing Guoan, Changchun YaTai karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Shanghai East Asia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shanghai East Asia, kendi sahasında 13 gol attı, 2 gol yedi.

Beijing Guoan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Guoan, 8 gol atarken 7 gol yedi.