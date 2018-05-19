Shanghai East Asia - Jiangsu Shuntian maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai East Asia, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Jiangsu Shuntian takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Shanghai East Asia 20 puanla 2. sırada, Jiangsu Shuntian 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Shanghai East Asia son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 369 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai East Asia kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Jiangsu Shuntian sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Shanghai East Asia önceki hafta Jiangsu Shuntian mücadelesinde 2-3 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai East Asia, 14 gol attı ve 4 gol yedi.

Jiangsu Shuntian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jiangsu Shuntian, 7 gol atarken 7 gol yedi.