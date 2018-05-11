Shanghai Shenhua - Chongqing Lifan maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Chongqing Lifan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shanghai Shenhua 14 puanla 7. sırada, Chongqing Lifan 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai Shenhua kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Chongqing Lifan sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Shanghai Shenhua son haftadaki Liaoning Hongyun müsabasında 1-4 kazandı.

Chongqing Lifan ise Shenzhen Phoenix maçında 0-2 yenildi.

Shanghai Shenhua, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shanghai Shenhua, kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Chongqing Lifan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Chongqing Lifan, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.