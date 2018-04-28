Shanghai Shenhua - Dalian Aerbin maçı istatistikleri

Shanghai Shenhua ve Dalian Aerbin, 29 Nisan 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. 11 puanlı Shanghai Shenhua 7. sırada bulunuyor, Dalian Aerbin 3 puana sahip ve 16. sırada. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai Shenhua galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Dalian Aerbin galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Shanghai Shenhua son haftadaki Dalian Aerbin müsabasında 2-0 kazandı.

Dalian Aerbin ise Shanghai Shenhua karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Shanghai Shenhua, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Dalian Aerbin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Dalian Aerbin, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.