Shanghai Shenhua - Dalian Aerbin maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 29 Nisan 2018 Pazar günü Dalian Aerbin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shanghai Shenhua 11 puanla 9. sırada, Dalian Aerbin 3 puanla 16. sırada bulunuyor. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Aerbin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai Shenhua kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Dalian Aerbin sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Shanghai Shenhua son hafta oynanan Dalian Aerbin maçında 2-0 kazandı.

Dalian Aerbin ise Shanghai Shenhua maçında 2-0 yenildi.

Shanghai Shenhua, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shanghai Shenhua, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Dalian Aerbin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dalian Aerbin, 1 gol atarken 13 gol yedi.