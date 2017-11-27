Sharapova-Büyükakçay maçında otopark dolandırıcılığı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Maria Sharapova ve milli sporcu Çağla Büyükakçay karşı karşıya geldi. Rus tenisçinin 2-0 yendiği karşılaşma sırasında onlarca kişinin dolandırıldığı iddia edildi.

Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği maç nedeniyle trafikte yopunluk yaşanınca spor salonunun önünde kollarında göervli bantlarıyla bulunan bazı kişiler, otoparkın dolu olduğunu belirterek sporseveleri yol kenarında dubalarla ayırdıkları bölümlere yönlendirdi. Dolandırıcıların bu yönlendirme karşılığında araç başına 20 lira ücret aldığı belirtildi. Maç sonunda araçlarını almaya gidenler, görevlilerin sahte olduğunu anladı. Araçların tamamı, emniyet görevlileri tarafından otoparka çektirildi. Mağdur sporseverler, aracını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Trafik polisleri son zamanlarda böyle büyük organizasyonların yapıldığı yerlerin önünde benzer çetelerin faaliyet yürüttüğünü ve vatandaşı mağdur ettiklerini belirterek, bu organizasyonlara gidenlere uyarılarda bulundu.

Sharapova-Büyükakçay

Maria Sharapova

Çağla Büyükakçay