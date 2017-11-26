Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı mağlup etti

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Atmosferden çok etkilendiğini belirten Maria Sharapova ise, "İstanbul için harika şeyler söyleyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Çağla, gençlere örnek oluyor. Ona karşı oynamak zor ama keyifliydi. Çağla performansını her geçen gün arttıran bir oyuncu" şeklinde konuştu.