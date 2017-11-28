Sharapova: Uzun seneler sözümü kortta söylemeyi düşünüyorum

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi kapsamında İstanbul’a gelen ve Çağla Büyükakçay ile bir gösteri maçında buluşan Maria Sharapova, Habertürk’ün de yer aldığı medya buluşmasında ilginç açıklamalarda bulundu.

Yasaklı Meldonyum maddesi kullandığı gerekçesiyle 15 ay uzak kaldığı kortlara geri dönen Rus yıldızın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



“Benim spor dünyasındaki amacım ve hedefim insanların düşüncelerinin çok üstünde. Kelimelerin ötesinde daha büyük bir vizyonum var. Ben lafımı kortta söylerim, bunu oyunumla gösteririm. Gencim ve uzun seneler sözümü kortta söylemeyi düşünüyorum.”





‘ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’

“Kortlardan uzak kaldı- ğım dönemde seyahat etmek zorunda kalmamak, ailemle istikrarlı bir yaşam tarzına geç- mek ve dostlarımla vakit geçirmek güzel bir değişiklik oldu. Normalde olmayan bir imkandı ve benim istediğim bir koşul olmasa bile çok şey öğrendim. Kariyerinizde böyle durumlar olabilir ancak çok daha güçlü çıkabilirsiniz. Hedefim geri dönebilmekti ve bunu başardım. Antrenörüm bana zor zamanlarımda destek oldu.”



‘TEKRAR ZİRVE BİR SÜREÇ’

“Kadın tenisinde bambaşka yepyeni bir nesil geliyor. Aralarında harika insanlar da var. Şampiyon olmak çok uzun süre çaba ve çalışma gerektiriyor. Kayıplardan sonra bir daha kalkıp devam etmek gerekiyor. Benim tekrar zirveye çıkışımla ilgili bir zaman tahminim yok, insanları beklentiye sokmak da istemem. Bu bir süreç, bir yolculuktur. Öyle bir gecede olmaz, zaman alır.”



‘UMARIM YİNE GELİRİM’

“Çağla yükselen yıldızlardan biri. Birkaç yıldır istanbul’da Çağla ile oynamamı istiyorlardı. Yeniden İstanbul seyircisinin karşısına çıkmak büyük heyecan. 2018 TEB BNP Paribas İstanbul Cup için erken fakat umarım yine gelebilirim.”



‘BABAM OLMASA YAPAMAZDIM’

“Babam, hem hayatımın hem kariyerimin inanılmaz büyük bir parçasıdır. Hatta kitabın çoğu babamla ilgili. Çünkü o olmasaydı kariyerimde bu aşamaları geçmem mümkün olmazdı. Babamın bana bahşettiği en önemli şey; gerçekçi olmak. O her zaman benim iyiliğime olacak şeyleri yaptı ve yapmamı sağladı. Bana asla ‘Şampiyon olmalısın!’ demedi. Sadece o yolu önüme serdi. Sonuçta Rusya’ya dönmek söz konusu olsa, onun açısından yine bir sorun olmazdı. ABD’de aile bağlarımız gelişti.



‘ADANMIŞLIK GEREKİR’

“Bir ülkede tenisin gelişmesi zaman alır. Herkes hemen sonuç almak istiyor. Ancak tenis finansal olarak çok pahalı bir spor ve rehberlik edecek, doğru yönlendirecek birilerine ihtiyacı- nız var. Geçmişte sporcular saatler boyunca antrenman yapardı ama artık antrenmanların da türü değişti. Kariyerinizi uzatmak için niteliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Gençlerin tamamen kendilerini tenise adamaları gerekir, daha büyük hayaller kurmaları ve sonradan o hayalleri gerçekleştirebilmeleri için kararlı- lıkla ilerlemeleri gerekir.”



‘TENİS SADECE OYUN DEĞİL’

“Tenis sadece bir oyun, spor değildir. Birçok unsur var. Çok küçük yaşta başlıyorsunuz, hayat size beraberinde neler getirir bilemiyorsunuz. O kadar çok farklı an yaşıyorsunuz ki, maçtan sonra ‘Bu çok zorlu duygu yüklü bir süreç, çocuklarımın bunu yaşamasını istemem’ diyebiliyor insan. Bir yandan da çok fedakarlık yapmak gerekiyor. Normal bir yaşam sürdürmek, aile gibi.”



"ÖNCE HAMİLELİK SONRA KARİYER"

“Hamilelik öyle kitapta yazan bir şey değil. İnsan hayatının hikayesini kendi yazar. Bir kadının hatta anne-babaların bilgi birikimlerini çocuklarına aktarabilmeleri muhteşem lütuf. Hala seyahat eden, spora dönen ama bir yandan da çocuk yetiştiren profesyonel sporcuları gördüğümüzde hayranlık duyuyorum. Ben bunları yaşamadan önce kariyerimde istediğim gibi bir iz bırakmak istiyorum. Kendi istediğim şekilde zamanı gelince bunu düşünmek istiyorum.”

Maria Sharapova