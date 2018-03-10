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Biri eski eşiyle olmak üzere üç tane evlatlık oğlu bulunan Sharon Stone, formunu korumak için pilates yaptığını anlattı. Evinde aletli pilates stüdyosu olduğunu belirten Stone, "Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.