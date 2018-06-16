Sharon Stone’un ‘Cat Woman’ filmdeki karakterini izleyenler hatırlar, güzellik uğruna birçok yasa dışı krem formülü keşfeden, ürettiği kremlerle hiç yaşlanmadığı gibi gerçekten de teni taşa dönüşen kötü ama çok güzel bir patroniçeyi canlandırdı. Eh, gerçek hayatta da yaşlılığa meydan okuyan, güzel bir kadın. Bunu nasıl sağladığı yıllarca konuşuldu. 60 yaşındaki Stone, sonunda kendi ağzından tüm güzellik sırlarını anlattı. Japon ve İtalyan markalar gözdesi. Her koşulda ve her duruma karşı hazırlıklı. Hazır yaz başlıyor, düğünler ve davetler de geliyorken kendinize Sharon Stone rehberliğinde bir ‘güzellik’ yapın. HT Cumartesi'nden Arda Aşık'ın haberi...

DURU VE SOĞUK SU

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü sabunsuz duru soğuk suyla yıkıyor. “Teni bundan iyi hiçbir şey ferahlatamaz” diyor. Dişleriniyse yalnızca kabartma tozu, aktif kalsiyum, florür ve peroksit birleşimi macunlarla fırçalıyor. Doğal olanları tercihi... Kimi bakım ürünlerini mağazalarda bulamadığından interneti tercih ettiğini söyleyen oyuncu “Duş jeli konusunda takıntılıyım. Yalnızca kiraz çiçeği ve pirinç sütüyle zenginleştirilmiş jelleri kullanıyorum” diyor. Duş jellerindeki seçiciliği şampuanda da var. Türkiye’de satışı olmayan Rituals’ın ürünlerini kullanıyor. Şampuanları ve diğer saç ürünleri Çin’deki yin-yang felsefesini benimseyen bir esasla yapılıyor. İçeriğinde sedir ağacı, portakal ağacı, sakura ağacı, beyaz çay gibi ürünler var. Duş sonrası mutlaka kendine dinginleştirici bir müzik açan Stone, yoga öncesi vücut losyonlarını sürüyor. Buradaki tercihiyse yine pahalı ve az bulunur cinsten; özel üretim Japon yapımı kremler tercih ediyor. İçeriğinde Japonya’ya has ağaçlar yer alıyor. Ancak yüzü için tercihleri farklı, kuru havalarda güneş koruyucu özelliği olan sentetik koruyucu, parfüm ve mineral yağ olmayan kremleri tercih ediyor. Örneğin; Weleda Skin Food. Diğer zamanlardaysa Avon’un Rich Moisture kremini öneriyor. Ancak Sharon Stone olmak kolay değil, seyahat halindeyse tüm bu kremlere göz maskesi ekleniyor. İtalyan yapımı, yaklaşık bin liralık bir markayı kullanıyor; Chantecaille Gold Energizing Eye Recovery Mask. Türkiye’de yok ancak içeriğinde şunlar yer alıyor: 24 kırat altın serumu, provitamin B5, doğal yosun, doğal gül suyu... Benzerlerini bulmak mümkün. “Seyahat konusu açılmışken, uçakta insanın teni işkence görüyor. Onu da düşünmek gerek. Birkaç marka vücut yağım var. Önemli olan içeriğinde hindistan cevizi yağı, balmumu, shea yağı, jojoba, helichrysum, yasemin mutlak, E vitamini ve ylang ylang yağı olması” diyor. Mühim olanın sabah bakımı olduğunu söylüyor ve devam ediyor: “Sabah bakımını yaptıktan sonra hemen dışarı çıkmayın. Teninizin doygunluğa ulaşması için en az 35 dakika bekleyin. Yoksa hepsi uçar gider...”

'YAŞLILIK LEKELERİMİ GÖREMEZSİNİZ...'

Sanıldığının aksine günlük hayatında Stone, makyaja epey mesafeli. Özel davetler olmadıkça da yalnızca güneş koruma özelliği olan nemlendiricili, ten rengine uygun fondötenini sürüp dışarı çıkıyor. Ancak yaş aldıkça vücudu çeşitli deformasyonlara uğruyor. “Siz göremezsiniz çünkü röportaj zamanlarında yaşlılık lekelerini kapatan Koh Gen Do’yu kullanıyorum. Setlerde de makyözüme özellikle onu veriyorum aksi durumda diğerleri vücudumu yağlandırıyor ve bu hiç hoş değil” diyor. Kirpiklerinin kısalığından yakınan oyuncu eskiden farklı markaların takma kirpiklerini kullanırken artık kendi yapıyor “Göz bebeğimin ortasından gözümün sonuna kadar ölçüp büyük parça kesiyorum. Uçlarını kıvırıyorum. Sonra kirpikleri doğrudan bir büyüteç aynasına bakarak açıyor ve yapıştırıyorum. Sadece biraz vakit gerek çünkü 1 saatimi alıyor!” Diğer makyaj ürünlerinde de yalnızca doğallığı tescillenmiş olanları tercih ediyor. Bu konuya o kadar çok önem veriyormuş ki sadece kozmetik alışverişlerini yapan bir elemanı bile var. Dışarı çıktığı zamanlarda çantasında eksik etmediği şeyler, ruj, siyah göz kalemi, rimel, dış fırçası ve macunu.

‘ZATEN KUAFÖRLER BİRBİRİNİ BEĞENMİYOR’

Şaşıracaksınız belki ama ünlü yıldız, saçlarını kendi kesiyor. Hikâyesi, gittiği Fransız bir kuaförde başlamış. “Bütün saçlarını çek ve sonra sadece uçlarını kes ve istediğin tüm katlar olacak” demiş kuaför. Başka kuaförler “Kim kesti bunu?” diye yakınsa da “Zaten kimse başkasının kesimini beğenmiyor” deyip önüne bakıyor Sharon Stone. Yine de boyama konusunda kendine güvenemiyor, o zaman kuaför yolunu tutuyor. Fotoğraf çekimleri olduğu zaman yanında hep dipleri kapatan, boyalı bir saç spreyi bulunduruyor. Favorisi California yapımı KMS Hairplay Playable Texture. Onun dışında ayrıca bir bakım yapmıyor, sağlıklı beslenmenin saçlarının kuvvetli kalmasını sağladığını söylüyor. “Nasıl besleniyor?” diye soracaksınız, sağda solda okuduğumuz değişik diyetler yapmıyor. İşlenmiş gıda, kafein, soda ve alkolden uzak duruyor. Eti ve bitter çikolatayı çok seviyor. Çölyak hastalığı dolayısıyla gluten tüketemiyor. Bunun dışında bol yeşillikle besleniyor. Haftada en az 3 kere pilates yapmayı da unutmuyor.