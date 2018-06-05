Bundan iki yıl önce Foxconn tarafından satın alınan Sharp, böylece dünyanın en büyük fason üreticisinin kanatları altına girmişti. O günden bu yana markaya ciddi bir yatırım yapmayan Foxconn, şimdi Toshiba satın alması ile markayı hareketlendirecek.

Sharp, Toshiba'nın PC bölümünün yüzde 80,1'ini 1 Ekim itibarıyla satın alacak ve Dynabook markasını koruyacak. Satın alma ile Toshiba'nın LCD üretim birikimiyle Foxconn'un üretim birikiminin birleşerek, zarardaki şirketi kârlı hâle getirmek hedefleniyor. Toshiba, ABD'deki nükleer bölümü Westinghouse Electric'in yaşadığı bir fiyasko sonrasında tüm şirketi yeniden yapılandırmaya gitmişti.

1985 yılında dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya süren Toshiba, en iyi günlerini bundan 7 yıl önce 17,7 milyon PC satışıyla gördü. Şirketin geçen seneki satış adetleri ise 1,4 milyona kadar düştü.

Toshiba'nın bilgisayar bölümü, mart ayında biten son mâli yılda 85 milyon dolar zarar etti. Departmanın önceki yılki zararı ise 15,5 milyon dolardı. Toshiba şu anda yüzde 1,92 ile dünyanın en büyük 8. dizüstü üreticisi konumunda.