Sheffield United - Preston North End rakamlar

İngiltere Championship maçında Sheffield United ile Preston North End, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 66 puanlı Sheffield United 11. sırada bulunuyor, Preston North End 67 puana sahip ve 9. sırada. Sheffield United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Preston North End, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Sheffield United kazanır 2.00, berabere biter 3.30, Preston North End kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sheffield United son hafta oynanan Preston North End maçında 1-0 kazandı.

Preston North End ise Sheffield United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sheffield United, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 19 gol yedi.

Preston North End, dış sahada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Preston North End 29 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.