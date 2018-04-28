Sheffield United - Preston North End rakamlar

Sheffield United ve Preston North End, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Sheffield United 66 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Preston North End 67 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Sheffield United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Preston North End, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Sheffield United kazanır 2.00, berabere biter 3.30, Preston North End kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sheffield United son hafta oynanan Preston North End maçında 1-0 kazandı.

Preston North End ise Sheffield United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sheffield United, 33 gol attı ve 19 gol yedi.

Preston North End ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Preston North End, 29 gol atarken 24 gol yedi.