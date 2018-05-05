Sheffield Wednesday - Norwich City sahaya çıkıyor

Sheffield Wednesday ve Norwich City, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Sheffield Wednesday 54 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Norwich City 60 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Sheffield Wednesday, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norwich City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sheffield Wednesday kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Norwich City sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sheffield Wednesday son hafta oynanan Fulham maçında 1-2 yenildi.

Norwich City, Queens P.R. karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Sheffield Wednesday, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 30 gol yedi.

Norwich City, dış sahada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norwich City 23 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.