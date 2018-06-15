Shelbourne - Cabinteely rakamlar

Shelbourne ve Cabinteely, 15 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Shelbourne 30 puanla 3. sırada, Cabinteely 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Shelbourne son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cabinteely son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shelbourne kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Cabinteely sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Shelbourne son hafta oynanan Cabinteely maçında 3-1 kazandı.

Cabinteely ise Shelbourne karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Shelbourne, 19 gol attı ve 5 gol yedi.

Cabinteely, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cabinteely 5 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.