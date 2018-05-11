Shelbourne - Finn Harps maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shelbourne, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Shelbourne 18 puanla 5. sırada, Finn Harps 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Shelbourne, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Finn Harps, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 150 kodlu maçı oynayanlar; Shelbourne galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Finn Harps galibiyet oranı 3.10.

Shelbourne son hafta oynanan Waterford United maçında 3-0 kazandı.

Finn Harps, Univ College Dublin karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Shelbourne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shelbourne, kendi sahasında 14 gol attı, 3 gol yedi.

Finn Harps, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Finn Harps 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.