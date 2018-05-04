Shelbourne - Univ College Dublin düellosu

İrlanda 1.Lig maçında Shelbourne ile Univ College Dublin, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Shelbourne 17 puanla 3. sırada, Univ College Dublin 22 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shelbourne, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Shelbourne galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Univ College Dublin galibiyet oranı 2.40.

Shelbourne son haftadaki Cabinteely müsabasında 3-1 kazandı.

Univ College Dublin ise Athlone Town maçında 0-4 kazandı.

Shelbourne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shelbourne, kendi sahasında 13 gol attı, 2 gol yedi.

Univ College Dublin, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Univ College Dublin 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.