Shelbourne - Wexford Youths maçı istatistikleri

İrlanda 1.Lig maçında Shelbourne ile Wexford Youths, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Shelbourne 23 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Wexford Youths 8 puanda ve 9. sırada. Shelbourne son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wexford Youths, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 170 kodlu maçı oynayanlar; Shelbourne galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Wexford Youths galibiyet oranı 8.00.

Shelbourne son hafta oynanan Cabinteely maçında 3-1 kazandı.

Wexford Youths ise Longford Town maçında 1-0 yenildi.

Shelbourne, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 3 gol yedi.

Wexford Youths, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Wexford Youths, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.