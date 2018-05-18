Shenzhen Phoenix - Henan Jianye karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Phoenix, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Henan Jianye takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shenzhen Phoenix 16 puanla 7. sırada, Henan Jianye 10 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Henan Jianye son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Henan Jianye galibiyet oranı 3.75. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-2 kazandı.

Henan Jianye ise Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Shenzhen Phoenix, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shenzhen Phoenix, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 2 gol atarken 6 gol yedi.